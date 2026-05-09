volley sani e orioli azzurri con ciamarra e berti

La Nazionale di pallavolo ha iniziato il primo ritiro stagionale sotto la guida di Ferdinando De Giorgi, con alcuni giocatori provenienti da club italiani. Tra i convocati figurano Sani e Orioli, mentre sono stati inseriti anche Ciamarra e Berti. Non ci sono atleti di alcune delle principali squadre di club italiane, come Modena, Trento, Perugia e Civitanova, anche se il gruppo si arricchisce di elementi provenienti da altre realtà.

Non ci sono giocatori di Modena Volley (come non ce ne sono di Trento, Perugia e Civitanova, ovvero le quattro squadre che hanno giocato fino all’ultimo) ma la Nazionale comincia a tingersi lo stesso di gialloblù nel suo primo ritiro stagionale agli ordini di Ferdinando De Giorgi. Intanto nello staff: esordiranno al fianco del ct della squadra A sia Roberto Ciamarra (foto) in qualità di vice, sia Oscar Berti, primo preparatore atletico (Berti era già comunque nel giro della Nazionale). Con Porro, Sanguinetti, Mati e gli altri ancora a godersi un meritato riposto, l’attenzione tra i convocati sarà rivolta alla sfida nella sfida tra Alessandro Sani e Mattia Orioli, entrambi nel mirino di Modena con trattative non così semplici, soprattutto per il primo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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