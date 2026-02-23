ciamarra vice allenatore della nazionale maschile di volley meoni confermato

Ciamarra diventa vice allenatore della Nazionale maschile di volley per un cambio strategico deciso dalla federazione. La decisione nasce dall'esigenza di rafforzare il team e migliorare la preparazione tecnica in vista delle prossime gare internazionali. Ciamarra porta con sé esperienza e un metodo innovativo apprezzato nel settore. La sua nomina segna un passo importante per il progetto di crescita della squadra azzurra. La nuova collaborazione entrerà in vigore già nelle prossime settimane.

Un intervento organizzativo fondamentale per garantire il successo delle future competizioni nazionali e internazionali avviene attraverso la definizione degli staff tecnici e sanitari delle rappresentative italiane. La stagione 2026 si apre con ufficializzazioni che riguardano tutte le categorie di età, dalle nazionali giovanili a quella senior, e includono i settori maschile e femminile. La pianificazione accurata di questi team rappresenta un elemento chiave per il consolidamento della competitività e della preparazione degli atleti italiani. Per la nazionale maschile senior sono stati confermati i ruoli di figure di alto livello con esperienze consolidate nel settore.

Cuneo ospita il raduno congiunto della nazionale maschile di Sitting Volley con la PoloniaQuesta mattina, al palazzetto dello sport di Cuneo, si è concluso il terzo collegiale stagionale della nazionale maschile di sitting volley.

Europei di pallanuoto femminile, la jesina Stefania Giuliani nello staff della nazionale francese come vice coachStefania Giuliani, della Jesina, ha deciso di entrare nello staff della nazionale francese di pallanuoto femminile come vice coach, dopo aver ottenuto una nuova opportunità di lavoro in Francia.

