Volley In Prima Divisione domina Massa Carrara Nell’ultimo turno la capolista spazza via l’Upc

La squadra di volley Massa Carrara ha ottenuto una vittoria schiacciante contro l’Upc, consolidando la leadership nel girone A. La partita si è conclusa con un punteggio netto, lasciando pochi dubbi sulla superiorità dei padroni di casa. La squadra si è mostrata compatta e determinata, dominando i set fin dall’inizio. Con due gare ancora da disputare, il team punta a mantenere il primo posto e a chiudere la stagione al meglio. La prossima sfida si gioca tra pochi giorni, con grande attesa.

A due giornate dalla fine della regular season la Pallavolo Massa Carrara è sempre saldamente in testa nel girone A della Prima Divisione maschile. La squadra apuana conduce solitaria con 33 punti all'attivo seguita a 6 lunghezze di distanza dalla Libertas Ponte a Moriano. Nell'ultima giornata i massesi si sono aggiudicati alla palestra della scuola Don Milani il derby contro l'Upc Volley imponendosi col risultato di 3 a 1. Vinto facilmente il primo set (25-16) la Pallavolo Massa Carrara ha perso ai vantaggi il secondo (23-25) per poi ribadire la propria superiorità nei parziali seguenti (25-20, 25-19).