Volley L’Invicta femminile se la vede a Firenze

Stasera alle 21, l’Invicta femminile affronta in trasferta una partita a Firenze per concludere la stagione. La squadra arriva da un’annata caratterizzata da risultati deludenti e cerca di terminare con una prestazione positiva. La gara si svolge in un palazzetto della città toscana, dove le atlete si preparano ad affrontare l’ultimo impegno ufficiale dell’anno. L’incontro si preannuncia come un’ultima occasione per lasciare un segno in questa annata difficile.

Una trasferta fiorentina per chiudere una stagione sfortunata. Stasera alle 21 l’ Invicta femminile gioca la ventiseiesima giornata del girone A di serie C femminile sul campo del Bisonte Volley Firenze: sfida senza obiettivi per nessuna delle due squadre, visto come le fiorentine sono salve, ma con l’impossibilità di centrare i playoff, mentre l’Invicta è retrocessa in serie D. Ma per la squadra di Spina ci potrebbe essere una piccola seppure flebile speranza di andare a giocarsi la salvezza nelle gare di playout. Infatti ad oggi potrebbero essere due le squadre toscane retrocesse dalla serie B2, ma se una delle due andasse a giocarsi i playout e le vincesse, anche l’Invicta sarebbe chiamata a giocare gli spareggi salvezza con la squadra dell’altro girone di serie C.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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