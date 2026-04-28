Volley In Serie B la squadra allenata da Cei intende onorare fino alla fine il campionato Massa Carrara non ha deposto le armi Anche se retrocessa piega l’Invicta
Nel campionato di Serie B maschile di volley, la squadra guidata dall’allenatore Cei ha deciso di continuare a competere fino all’ultimo incontro. Nonostante la retrocessione, il team di Massa Carrara ha affrontato l’ultima partita contro l’Invicta Grosseto, vincendo con un punteggio di 3-1. La formazione schierata comprende diversi giocatori, tra cui Mosca, Marini, Lazzeri e Bibbiani, che hanno contribuito alla vittoria.
Massa Carrara 3 Invicta grosseto 1 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Poli, Bagnoli, Iovieno. Coach: Cei. INVICTA SOLCAFFE’ GR: Lazzeretti, Spignese, De Matteis, Cordano, Corridori, Ferrari, Pellegrino, Alessandrini, Barbini, Gigi, Rossi, Ielasi, Benedettelli, Lorenzini. All. Rolando. Arbitri: Simona Cutruzzulà e Sarah Maccotta. Parziali: 25-16, 25-17, 21-25, 25-14. MASSA – Già retrocessa ma mai doma. La Pallavolo Massa Carrara ha intenzione di onorare sino all’ultimo questo suo primo anno nel campionato nazionale maschile di Serie B e questo sabato si è tolta la soddisfazione di prendersi un altro “scalpo“ importante battendo in casa l’ Invicta Solcaffé di Grosseto nella terzultima giornata del girone E.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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