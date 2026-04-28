Volley In Serie B la squadra allenata da Cei intende onorare fino alla fine il campionato Massa Carrara non ha deposto le armi Anche se retrocessa piega l’Invicta

Nel campionato di Serie B maschile di volley, la squadra guidata dall’allenatore Cei ha deciso di continuare a competere fino all’ultimo incontro. Nonostante la retrocessione, il team di Massa Carrara ha affrontato l’ultima partita contro l’Invicta Grosseto, vincendo con un punteggio di 3-1. La formazione schierata comprende diversi giocatori, tra cui Mosca, Marini, Lazzeri e Bibbiani, che hanno contribuito alla vittoria.