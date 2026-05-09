volley le ragazze di alberti aspettano il montevarchi

La Pallavolo Grosseto si prepara a chiudere la stagione in casa contro il Valdarno Project Montevarchi. La partita si terrà nel palazzetto locale, con le ragazze di Alberti pronte ad affrontare l'ultima sfida davanti ai propri tifosi. La squadra chiude così il campionato, mentre il Montevarchi arriva all’appuntamento con l’obiettivo di ottenere i tre punti.

La Pallavolo Grosseto si congeda dai tifosi con la sfida casalinga contro il Valdarno Project Montevarchi. Stasera alle 21 la serie C femminile della Pallavolo Grosseto gioca il suo ultimo match del girone B della stagione ospitando la formazione di Montevarchi. Già salva da tempo la squadra di Elisabetta Alberti (foto) saluterà il pubblico di casa, e la società saluterà l’allenatrice. Infatti coach Elisabetta Alberti al termine di questa partita lascerà definitivamente la panchina grossetana a Giuseppe D’Auge neo allenatore della prossima squadra. Ma le maremmane non vogliono fare solo passerella, perché hanno un conto in sospeso con la squadra ospite che le aveva battute nella gara di andata con il risultato di tre set a zero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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