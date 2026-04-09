Una giornata speciale Futura Volley le ragazze portano doni in Pediatria

La squadra di pallavolo femminile di Serie A2 di Busto Arsizio ha visitato il reparto di Pediatria portando doni ai piccoli pazienti. La visita si è svolta in una giornata dedicata alla solidarietà, con le atlete che hanno portato sorrisi e piccoli regali ai bambini ricoverati. La squadra era guidata dal capitano e ha interagito con i pazienti, distribuendo gadget e condividendo alcuni momenti di allegria.

La Futura Volley di Busto Arsizio, squadra di pallavolo femminile di Serie A2, capitanata da Batman e Spiderman di Super Dreams, ha fatto visita alla Pediatria di Varese per portare il materiale per le attività della sala giochi raccolto grazie all’iniziativa benefica “I tuoi colori diventano il loro superpotere”, promossa in occasione della partita casalinga dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A2 femminile. Una vagonata di pennarelli, colori, colle, tempere, tutto davvero molto prezioso per il Ponte del Sorriso, che potrà così garantire mille attività creative e ricreative nei reparti pediatrici della Provincia di Varese, in Neuropsichiatria Infantile e al Pronto Soccorso Pediatrico per parecchi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una giornata speciale. Futura Volley, le ragazze portano doni in Pediatria Una "Pasqua Felice" in Pediatria grazie agli oltre 100 doni dei giovani di Forza ItaliaUna “Pasqua Felice” quella che Forza Italia Giovani Pescara ha portato nel reparto di Pediatria dell’ospedale tra doni e sorrisi. Solidarietà Doni a Oncologia e in PediatriaIl sorriso non bisogna perderlo mai e ci sono contesti che si attraversano nell’arco di una vita nell’ambito dei quali è spesso l’arma più preziosa... Temi più discussi: Semifinali Playoff, atto primo: la Futura sfida Altafratte sul neutro di Latisana; Latisana ancora fatale, la Futura si arrende ad Altafratte nella gara-1 delle Semifinali Playoff; Futura Volley, atto primo delle semifinali playoff promozione: l’avversaria è Altafratte; La Futura non sbaglia il match ball: batte Melendugno ed è in semifinale. Una giornata speciale. Futura Volley, le ragazze portano doni in PediatriaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Semifinali Playoff, atto primo: la Futura sfida Altafratte sul neutro di LatisanaLunedì 6 aprile Futura Volley in campo per la prima sfida della serie contro la Nuvolì, che si giocherà sul campo neutro di Latisana ... legnanonews.com Le atlete della Futura Volley hanno donato materiale creativo alla Pediatria. #solidarietà - facebook.com facebook