Volley femminile - Serie C e D Porcari solo in vetta Nottolini e Pantera ok

Porcari ottiene il primo posto in serie C grazie a due vittorie consecutive, rafforzando la sua posizione in classifica. La squadra ha dimostrato solidità in campo, superando avversarie dirette e mantenendo alta la concentrazione. La buona forma delle giocatrici ha contribuito a consolidare il primato, mentre Nottolini e Pantera continuano a mostrare prestazioni positive. Le prossime partite si profilano come decisive per il proseguimento del cammino.

Continua il momento positivo del volley lucchese regionale che inanella un’altra serie di vittorie. In serie "C" la ACopLat Porcari porta a casa un doppio risultato, sia sul parquet che in classifica. Le ragazze del tecnico Grassini, infatti, conquistano l’intera posta in palio contro il Montebianco, formazione che, in realtà, sosta nelle parti basse della classifica. Il successo delle porcaresi è, comunque, netto e si materializza con un 3-0 frutto dei seguenti punteggi parziali: 1925, 1325, 1625. Con questo successo Porcari si riprende la testa della classifica solitaria, grazie al contemporaneo mezzo passo falso casalingo del Cascina che perde un punto nella sfida interna contro il Giorgio Peri: un risultato che lascia la coppia Cascina-Le Signe ad una lunghezza dalla capolista Porcari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nottolini e Pantera volanoDopo quasi tre settimane, torna in campo la stagione di volley a Lucca.

Basket, terza sconfitta di fila per la PF Pisa, in casa con Porcari, in serie C femminileLa Pallacanestro Femminile Pisa subisce la sua terza sconfitta consecutiva, questa volta in casa contro Porcari, nell’ultima giornata dell’andata del campionato di Serie C.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie C e D: i risultati del weekend di San Valentino; Vittoria casalinga per la Femminile, Serie B e Serie C ko tra le mura amiche; Volley femminile - Serie C e D. Porcari e Nottolini, esami di spicco. E la Pantera vuole allungare ancora; Volley, serie C: domina la Leonessa Iseo, vincono Villanuova e Azzano Mella.

Serie C femminile: partita delicata per la Pallavolo Follonica a caccia di punti salvezza nella trasferta di Firenze contro il Sales VolleySerie C femminile – 16^ giornata – Girone B Sabato 21 Febbraio ore 18,00 Sales Volley Firenze – Pallavolo Follonica Follonica. Partita delicata per la Pallavolo Follonica, in campo per il 16^ turno ... grossetosport.com

Serie C e serie D. Tutto facile per la Folgore. Pontedera vince il braccio di ferroVittoria esterna per la Folgore San Miniato (serie C femminile) che espugna agilmente il parquet del Grosseto con un ... msn.com

Siracusa Press. . Volley Femminile Prima Divisione, Pachino batte Hub Ambiente per 3 a 0 - facebook.com facebook

Volley, serie B femminile: Brescia aggancia il Vobarno al primo posto x.com