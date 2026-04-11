Dopo la pausa pasquale, le gare del campionato di pallavolo femminile di serie B1 e B2 riprendono questa sera alle 20:30 al PalaLirone. Le squadre sono ormai vicine alla fine della stagione, con la quintaultima giornata in programma. Le partite di questa giornata segnano il proseguimento della competizione prima delle ultime sfide che definiranno le classifiche finali.

Archiviata la sosta pasquale, i campionati di B1 e B2 femminili preparano il rush finale della stagione, che inizia oggi con la quintultima giornata di campionato. In casa Volley Team Bologna, la società è impegnata nei colloqui con gli sponsor per stilare il budget e la conseguente programmazione della prossima stagione, per poi poter parlare a maggio con staff tecnico e giocatrici e aprire le danze del mercato. Nell’attesa, alle 20,30 la Dm Sistemi Group ospiterà Riccione al PalaLirone di Castel Maggiore. Le ospiti sono quartultime, a caccia di punti salvezza, Bologna è fuori da tutti i giochi, ma cerca una rivincita: perché all’andata, il ko in Romagna segnò un passo decisivo dall’esclusione dalla lotta promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley B1 donne: ore 20,30 al PalaLirone

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