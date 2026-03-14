Alle 21 si gioca la partita di volley femminile di Serie B1 tra la squadra di Giorgi e de Paoli e la Dm Sistemi, che si sposta a Montespertoli. La Dm Sistemi, dopo aver vinto al tiebreak contro San Giorgio Piacentino, mira a consolidare il sesto posto. La sfida rappresenta un’occasione per entrambe di rafforzare la propria posizione in classifica.

Si è riassestata battendo nell’ultimo turno al tiebreak San Giorgio Piacentino. Ma cerca conferme a partire da stasera, in trasferta a Montespertoli (Firenze), per poter dichiarare di aver scacciato il malumore e le incertezze di chi si era affacciato alla stagione con l’obiettivo di lottare per la promozione e si trova fuori dai giochi a 8 giornate dal termine. Il tutto in un contesto in cui il presidente Roberto Sabbioni, nel mezzo della settimana, ha raccontato al nostro giornale come la situazione di infermeria, cronaca e risultati dell’ultimo periodo spingano la società a programmare il futuro più che a sperare e pensare a soprattutto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley B1 donne: ore 21. Giorgi e de Paoli in rampa di lancio. La Dm Sistemi in viaggio verso Montespertoli per blindare il sesto posto e ipotecare il futuro

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