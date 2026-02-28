volley serie b maschile querzoli nelle marche e b1 femminile life365eu addio a caliendo con la moma al via montevecchi

Nel campionato di volley di serie B maschile, si gioca una sfida importante al ‘PalaCiarapica’ di San Severino Marche alle ore 17, con Querzoli e la Sios Novavetro pronte a darsi battaglia. Nel femminile di serie B1, si segnala l’addio di Caliendo a Life365.eu e l’inizio della stagione per Montevecchi con la Moma.

La classifica dice Querzoli, ma guai a snobbare una Sios Novavetro affamata di punti. Sfida polarizzata al ‘PalaCiarapica’ di San Severino Marche (ore 17). Forlì vuole riassaporare stimoli insostituibili e riprendere la marcia nei quartieri bene della classifica interrotta bruscamente a Ferrara (3-1). Riposti nel cassetto i sogni playoff, inattaccabile il secondo posto appannaggio dei ‘senza testa’ di Osimo (+8), Mariella e sodali inseguono un colpo corsaro che manca dal lontano 20 dicembre (blitz a Macerata: 1-3 contro la Paoloni). Non sarà facile, però, avere ragione del sestetto settempedano, piuttosto inguaiato (finisse oggi il campionato sarebbe costretto a giocare i playout). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B maschile (Querzoli nelle Marche) e B1 femminile. Life365.eu, addio a Caliendo. Con la Moma al via Montevecchi

Volley B maschile e B1 femminile. Che derby: Querzoli a San Marino, la Life365.eu in casa della TeodoraTerminata la sosta, è subito scontro ad alta quota per la Querzoli, di scena a San Marino per placare la ‘furia’ dei Titani.

Leggi anche: Volley B maschile e B1 femminile: si gioca al Villa Romiti alle 16.30 e alle 20.30. Occasione Querzoli. Life365.eu per l’impresa

Contenuti e approfondimenti su Volley serie.

Temi più discussi: Occhi puntati sulla Serie B Maschile: i match delle laziali nei Campionati Nazionali; Il programma della serie B maschile; Volley, serie B maschile: Cazzago vince 3-0 il derby con l’Asola Remedello; Torino ospiterà le Final Four della CEV Champions League 2026 maschile.

Volley serie BDopo due impegni consecutivi in casa, la Cavallino 4 Torri torna a giocare in trasferta e lo fa per quella che sembra la partita più difficile della stagione: oggi sarà infatti impegnata a San Mauro ... ilrestodelcarlino.it

Volley B/M – Il VBC Mondovì sfida Saronno per tornare a vincere. Scontri diretti in vettaVolley B/M - Il VBC Mondovì sfida Saronno per tornare a vincere. Scontri diretti in vetta e in coda per una giornata ad alta tensione ... ideawebtv.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. DIMMYSAD · Powerful Explosion. MEGARALLY FINECO Rivediamo insieme questo megarally della sfida tra @volley_bergamo1991 e @hrvolley nella sfida della 26ª giornata di Serie A1 Segui la Serie A su Raispo - facebook.com facebook