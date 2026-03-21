Volley serie B1 femminile delicato match alle 16.30 contro la cremasca Cr Transport Life365eu al Villa Romiti oggi è testacoda

Alle 16.30 si gioca al Villa Romiti una partita di volley femminile di serie B1 tra la Life365.eu, che occupa la penultima posizione in classifica, e la Cr Transport di Ripalta Cremasca, seconda in graduatoria. La squadra locale cerca di ottenere punti importanti contro una delle migliori del campionato, in un match che promette grande intensità. La differenza tra le due formazioni è di 21 punti in classifica.

Ventuno punti: sono quelli che separano in classifica la Life365.eu, terzultima, dalla Cr Transport di Ripalta Cremasca, seconda potenza del campionato, di fronte oggi (ore 16.30) al Villa Romiti. Testacoda da brividi per Folli e compagne, chiamate all’impresa per sovvertire un pronostico che offre margini risicatissimi. Uscita con le ossa rotte da Riccione (3-1) e precipitata in piena zona playout, Forlì non può concedersi il lusso di guardare al pedigree dell’avversario: servono punti per respirare e servono adesso, pena il rischio concreto di scivolare in un loop negativo dalle conseguenze imprevedibili. Coach Focchi chiede aiuto al pubblico e una prova d’orgoglio alle sue ragazze, già capaci di exploit clamorosi contro formazioni d’alto rango. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B1 femminile, delicato match alle 16.30 contro la cremasca Cr Transport. Life365.eu, al Villa Romiti oggi è testacoda

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