Voli e caro-carburante Ecco le linee guida dell' Ue

L’Unione Europea ha pubblicato nuove linee guida riguardanti i voli e il carburante, in risposta alla crisi internazionale ed economica causata dal blocco dello Stretto di Hormuz. La misura mira a gestire le ripercussioni sui trasporti aerei e sui costi energetici, mentre i governi europei cercano di affrontare le sfide legate all’aumento dei prezzi del carburante e alle tensioni globali. La questione si inserisce in un quadro di tensioni geopolitiche che coinvolgono diverse aree del mondo.

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Nel mezzo di una crisi internazionale ed economica dovuta al blocco dello Stretto di Hormuz, la Commissione europea è intervenuta sul tema dei viaggi aerei pubblicando una serie di linee guida rivolte al settore dei trasporti con l'obiettivo di uniformare l'interpretazione delle norme già esistenti senza introdurre nuove disposizioni. Fra gli aspetti messi in evidenza spicca il fatto che le compagnie aeree possono essere esentate dal pagare un risarcimento ai passeggeri solo se dimostrano che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze straordinarie, come la carenza di carburante. Gli elevati costi dei Jet Fuel, invece, non sono considerati circostanze straordinarie.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Voli e caro-carburante. Ecco le linee guida dell'Ue ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Voli cancellati, rimborsi obbligatori anche se c'è il caro-carburante: le nuove linee guida di BruxellesI passeggeri che subiscono la cancellazione di un volo continuano ad avere diritto ai rimborsi e ai risarcimenti previsti dalle norme europee, anche... Voli cancellati per caro carburante, l’Ue apre ai risarcimentiLe ultime sulla situazione voli L’Unione Europea apre alla possibilità di risarcimenti per i passeggeri anche in caso di disservizi legati al costo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Voli cancellati, la Ue: rimborsi obbligatori anche con il caro-carburante; Jet-fuel, scorte in calo: come impatta la crisi del carburante sui costi dei voli aerei?; L'estate che potrebbe spezzare l'aviazione europea tra caro carburante, voli cancellati e passeggeri preoccupati; Caro carburante, scatta l’allarme voli: le compagnie preparano piani di emergenza. Voli e caro-carburante. Ecco le linee guida dell'UeNel mezzo di una crisi internazionale ed economica dovuta al blocco dello Stretto di Hormuz, la Commissione europea è intervenuta sul tema dei ... iltempo.it Voli cancellati, rimborsi obbligatori anche se c'è il caro-carburante: le nuove linee guida di BruxellesI passeggeri che subiscono la cancellazione di un volo continuano ad avere diritto ai rimborsi e ai risarcimenti previsti dalle norme europee, anche se le compagnie aeree devono affrontare ... corriereadriatico.it L’estate dei voli perduti: il rischio di una vacanza senza tutele x.com Voli cancellati: l’Ue: Per i viaggi cancellati rimborsato solo il biglietto reddit