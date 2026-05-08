Le nuove linee guida di Bruxelles stabiliscono che i passeggeri coinvolti in voli cancellati mantengono il diritto ai rimborsi e ai risarcimenti previsti dalle normative europee, anche in presenza di aumenti dei costi del carburante. Nonostante le compagnie aeree possano affrontare difficoltà economiche legate a tali variazioni, le regole continuano a tutelare i consumatori in caso di cancellazioni. La normativa mira a garantire maggiore tutela e trasparenza nel settore del trasporto aereo.

I passeggeri che subiscono la cancellazione di un volo continuano ad avere diritto ai rimborsi e ai risarcimenti previsti dalle norme europee, anche se le compagnie aeree devono affrontare il caro-carburante. Lo ha chiarito la Commissione europea nelle nuove linee guida pubblicate oggi, precisando che l’aumento del prezzo del cherosene non è sufficiente per negare le compensazioni economiche ai viaggiatori. Le regole europee prevedono infatti risarcimenti che possono arrivare fino a 600 euro a persona nei casi di cancellazione del volo o di forte ritardo, a seconda della distanza della tratta aerea. Per i voli più brevi l’indennizzo può essere di 250 euro, per quelli intermedi di 400 euro e per le tratte più lunghe fino a 600 euro.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Voli cancellati, rimborsi obbligatori anche se c'è il caro-carburante: le nuove linee guida di Bruxelles

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