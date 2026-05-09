Volantini omotransfobici all' Università | la condanna di Torrione Eventi

All'Università si sono verificati volantini con contenuti omotransfobici, episodio che ha suscitato reazioni di condanna da parte di un'associazione locale. Questa organizzazione ha espresso solidarietà nei confronti di un’associazione LGBTQIA+ e del suo presidente, riferendosi a un episodio di discriminazione avvenuto presso il terminal dell’ateneo. La vicenda ha portato a una presa di posizione pubblica da parte di alcuni gruppi e associazioni coinvolte.

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