All’Università di Salerno sono stati trovati volantini con contenuti omotransfobici. La denuncia arriva da un rappresentante dell’ateneo, che definisce l’accaduto inaccettabile. La polizia sta indagando sull’episodio, che ha suscitato reazioni di condanna da parte di varie componenti universitarie e sociali. Nessuna persona è stata ancora identificata o coinvolta ufficialmente nelle indagini.

Tempo di lettura: < 1 minuto «Quanto accaduto all’Università di Salerno è grave e non può essere minimizzato. Distribuire volantini che definiscono le persone omosessuali “contro natura” o “impure” non significa esprimere un’opinione: significa colpire la dignità delle persone e alimentare odio e discriminazione. Messaggi del genere feriscono, creano paura e isolamento, soprattutto tra le ragazze e i ragazzi più giovani. E sappiamo bene quanto l’omotransfobia possa trasformarsi dalle parole ai fatti. È ancora più grave che tutto questo sia avvenuto in un luogo che dovrebbe rappresentare libertà, crescita e confronto. Una società civile si riconosce dalla capacità di proteggere la dignità umana.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Volantini Omotransfobici all’Università di Salerno, Pecoraro: “Inaccettabile ogni forma di odio e discriminazione”

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