A Cernusco, la Caritas ha aperto un nuovo Centro d’ascolto e uno spazio dedicato alla salute, entrambi situati nei locali dell’ex oratorio Paolo VI in via San Francesco. Questi spazi sono stati creati per offrire servizi aggiuntivi e rispondere a bisogni crescenti nella comunità. L’apertura segna un potenziamento delle attività di sostegno e assistenza sul territorio, ampliando l’offerta rispetto alle iniziative già esistenti.

Nuovi spazi, ma soprattutto nuovi servizi per rispondere a bisogni sempre più diffusi. A Cernusco la Caritas amplia il proprio impegno sul territorio con l’apertura del Centro d’ascolto e di " Spazio Salute ", ricavati nei locali dell’ex oratorio Paolo VI in via San Francesco. Domenica alle 11 ci sarà l’inaugurazione. Il progetto è un ulteriore passo nella costruzione di un vero e proprio polo della solidarietà. Non solo distribuzione di beni di prima necessità, ma anche prestazioni strutturate: una segreteria operativa, spazi per l’ascolto, e persino docce e lavanderia dedicate alle persone senza fissa dimora. Un recupero che trasforma ambienti in punto di riferimento concreto per chi vive situazioni di fragilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro d’ascolto e “Spazio Salute”. Polo della solidarietà, un passo avanti

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