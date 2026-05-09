Vlahovic lampo da record la Juve espugna Lecce | tre punti pesantissimi per la Champions

Nella partita tra Lecce e Juventus, l’attaccante ha segnato un gol decisivo che ha permesso alla squadra di ottenere una vittoria importante. La Juventus ha conquistato tre punti fondamentali in classifica, rafforzando la sua posizione nella corsa alla qualificazione in Champions League. La gara si è conclusa con un risultato che mette in evidenza la prestazione dell’attaccante e il successo della squadra in una sfida chiave per il campionato.

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