Vlahovic lampo da record la Juve espugna Lecce | tre punti pesantissimi per la Champions
Nella partita tra Lecce e Juventus, l’attaccante ha segnato un gol decisivo che ha permesso alla squadra di ottenere una vittoria importante. La Juventus ha conquistato tre punti fondamentali in classifica, rafforzando la sua posizione nella corsa alla qualificazione in Champions League. La gara si è conclusa con un risultato che mette in evidenza la prestazione dell’attaccante e il successo della squadra in una sfida chiave per il campionato.
La Juventus si prende una vittoria di enorme peso nella corsa Champions e lo fa con il suo uomo simbolo. Al Via del Mare basta infatti una giocata fulminea di Dusan Vlahovic per piegare il Lecce: il centravanti bianconero firma l’1-0 dopo appena 11 secondi, indirizzando subito una partita che la.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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