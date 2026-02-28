La Life365eu espugna Modena | tre punti pesantissimi per la corsa salvezza
La squadra Life365.eu ha vinto contro l’Anderlini Modena con il punteggio di 1-3, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica. La partita si è conclusa con i set 19-25, 25-18, 21-25 e 20-25, evidenziando una vittoria esterna importante per entrambe le squadre coinvolte nella corsa salvezza.
Con coraggio ed orgoglio, la Life365.eu sbanca il campo dell’Anderlini Modena per 1-3(19-25; 25-18; 21-25; 20-25) e conquista tre punti pesantissimi per il morale e per la corsasalvezza. L'inizio di partita sembra subito arridere alla formazione forlivese (4-8), che trova buona continuità al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Servono tre punti per il morale e per la classifica: la Life365.eu a Modena per rilanciarsiUna sconfitta, al contrario, varrebbe per Modena, oggi penultima, l’aggancio alle forlivesi che sarebbero così trascinate ancora più a fondo Sarà una...
