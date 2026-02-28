La Life365eu espugna Modena | tre punti pesantissimi per la corsa salvezza

La squadra Life365.eu ha vinto contro l’Anderlini Modena con il punteggio di 1-3, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica. La partita si è conclusa con i set 19-25, 25-18, 21-25 e 20-25, evidenziando una vittoria esterna importante per entrambe le squadre coinvolte nella corsa salvezza.