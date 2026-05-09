Vlahovic a Sky | Oggi era importante vincere Ora dobbiamo continuare così
Dopo la vittoria contro il Lecce, l’attaccante della squadra ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ha sottolineato che ottenere i tre punti era fondamentale e ha aggiunto che ora è importante mantenere questa strada. La partita si è conclusa con un risultato positivo e il giocatore si è detto soddisfatto del modo in cui la squadra ha affrontato l’incontro.
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Vlahovic ha fatto le sue scelte | La Juventus
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