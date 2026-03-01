Milan De Winter | Oggi l’importante era vincere Mi sento bene cerco di…

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato dichiarazioni a 'MilanTV' dopo la partita contro la Cremonese valida per la 27ª giornata di Serie A. Il giocatore ha sottolineato che l’obiettivo principale era ottenere la vittoria e ha commentato il suo stato di forma, aggiungendo di sentirsi bene e di lavorare per migliorare. La partita si è conclusa con la squadra rossonera che ha conquistato i tre punti.

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di 'MilanTV' al termine di Cremonese-Milan, partita valida per la 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. «L'importante era vincere oggi, venivamo da un pareggio e una sconfitta: dovevamo fare punti per pensare con calma al Derby. Mi sento bene, che stia al centro, destra o sinistra va bene, l'importante è essere in campo e cerco di fare del mio meglio».