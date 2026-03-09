Milan così Saelemaekers post Inter | Uniti fino alla fine dobbiamo continuare così

Dopo il derby tra Milan e Inter, Alexis Saelemaekers ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN'. Il giocatore rossonero ha affermato che la squadra deve rimanere unita fino alla fine e continuare su questa strada. Le sue parole sono state pronunciate immediatamente dopo la conclusione della partita, senza ulteriori commenti o analisi.

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Avete sorpreso l’Inter con un atteggiamento diverso dal solito pressando alto. Allegri parla ancora di zona Champions. “Noi siamo d’accordo con il Mister, seguiamo lui. L’obiettivo è la zona Champions, abbiamo fatto una grandissima partita, importante per noi. Grande mentalità, uniti fino alla fine. Dobbiamo continuare a farlo anche alle prossime”. “Sappiamo che Dimarco è un grandissimo giocatore e che il gioco dell’Inter passa soprattutto da lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

