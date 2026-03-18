Un calciatore ha dichiarato che il suo futuro è alla Juventus, sottolineando di sentire più fiducia rispetto a quella ricevuta al Bayern Monaco. Ha aggiunto che l’allenatore Spalletti è un uomo di emozioni e ha fatto riferimento anche ad Allegri. La sua scelta sembra essere motivata dal rapporto con i tecnici e dall’ambiente che ha trovato in bianconero.

Yildiz: «Il mio futuro è alla Juve, qui sento la fiducia che non mi hanno dato al Bayern. Spalletti uomo di emozioni, Allegri.». Parla il 10 bianconero. Kenan Yildiz ha rilasciato una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Quest’ultimo aveva definito, mesi fa, un ‘giocatorino’ il 10 della Juventus.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! GIOCATORINO – « Non c’è problema, non guardo a queste cose, era la tua opinione, non hai detto che ero una merda di giocatore. È stato dopo la partita col Psv. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Paura a Largo Flaiano, la consigliera Helin Yildiz salva per miracolo dopo incidente - facebook.com facebook