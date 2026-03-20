Il tecnico della squadra esprime la necessità di fare scelte accurate e si dice aperto alla possibilità di rinnovare il contratto durante la sosta. Riguardo alle prossime partite, annuncia che deciderà sui giocatori Vlahovic e Thuram nella mattinata successiva alla conferenza. La conferenza stampa si svolge in vista della partita contro la Juventus e il Sassuolo, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 30ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole chiudere prima della sosta con la terza vittoria di fila, che le permetterebbe di aggiungere un altro mattoncino nella rincorsa al quarto posto occupato dal Como. Nel giorno di vigilia, venerdì 20 marzo, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. QUALI DETTAGLI FARANNO LA DIFFERENZA NEL FINALE DI STAGIONE – «Quello che diventa sempre fondamentale sono le scelte che si vanno a fare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: «Bisogna saper scegliere. Rinnovo durante la sosta? Può essere un momento corretto. Vlahovic e Thuram vediamo domattina…»

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