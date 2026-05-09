Vivarelli vince La Ginestra | il romanzo sulla bambina 670 della Shoah

Un romanzo racconta la storia di una bambina conosciuta come 670, vittima della Shoah, e di come le vite di quattro generazioni di donne ebree si siano intrecciate nel corso degli anni. La narrazione ripercorre le vicende di questa figura centrale, spesso dimenticata, e mette in luce i legami familiari e le tracce lasciate dagli eventi storici sulle famiglie coinvolte. La vicenda si sviluppa attraverso i ricordi e le testimonianze di diverse protagoniste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi è la bambina 670 che la storia ha dimenticato?. Come si intrecciano le vite di quattro generazioni di donne ebree?. Perché la musica di Rachmaninoff unisce le sorelle separate dalla tragedia?. Dove si muovono le protagoniste tra Bologna, Francia e Venezia?.? In Breve Romanzo ispirato al film One Life sul salvataggio di 669 bambini da Praga.. Storia di Adele tra il 1943 e il 2017 attraverso quattro generazioni.. Ambientazioni narrative distribuite tra Bologna, Francia e Venezia.. Legame tra sorelle espresso attraverso le composizioni musicali di Rachmaninoff.. Questa mattina, presso la biblioteca delle Oblate a Firenze, centinaia di persone hanno assistito alla consegna del premio speciale della giuria del Premio letterario La Ginestra al romanzo La bambina di Montmalon di Alberto Vivarelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vivarelli vince La Ginestra: il romanzo sulla bambina 670 della Shoah ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bambina di 9 anni bloccata sulla neve per la paura sull'Etna Nord a Catania, il salvataggio della poliziaUna bambina di 9 anni è stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato dopo essere rimasta bloccata sulla neve a causa della paura, durante una... Leggi anche: Ermal Meta e il nome della bambina di Gaza sulla camicia