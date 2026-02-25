ermal meta e il nome della bambina di gaza sulla camicia

Ermal Meta ha scelto di indossare una camicia con il nome Amal ricamato sul colletto per ricordare la bambina di Gaza, vittima di recenti conflitti. La decisione deriva dal desiderio di sensibilizzare il pubblico sulla difficile situazione dei bambini in quella zona. Durante il concerto, il cantante ha più volte rivolto lo sguardo verso quella scritta, coinvolgendo gli spettatori nel suo messaggio silenzioso. La scelta di Meta ha attirato l’attenzione di chi ascolta, lasciando un segno visibile.

Il colletto della camicia con un nome ricamato: Amal. Così Ermal Meta ha portato sul palco “Stella stellina”, trasformando un particolare silenzioso in un messaggio. Amal non è una sola bambina, ma è un nome che diventa simbolo delle piccole vittime innocenti di Gaza. Dai suoi social il cantautore ha spiegato: “La protagonista di Stella stellina è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi. Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind, che importa, forse niente, forse tutto. Figlie di nessuno, figlie di tutti”. Una ninna nanna che diventa denuncia. “Stella stellina” è un canto per tutte le infanzie spezzate dalla guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ermal Meta a Sanremo 2026 con “Stella Stellina”: “Parla di una bambina di Gaza, una bambina senza nome che appartiene a un popolo senza voce. Se vincessi, all’Eurovision canterei questa canzone”Ermal Meta torna a Sanremo nel 2026 con il brano “Stella Stellina”, dedicato a una bambina di Gaza senza nome, simbolo di un popolo silenzioso.

Ermal Meta torna all’Ariston con “Stella stellina” e conferma la sua familiarità con quel palco. Nessun effetto speciale, solo una canzone solida e una voce che non cerca scorciatoie. Il pubblico accompagna con applausi convinti: per lui, qui, è sempre casa. #S x.com