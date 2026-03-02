Bambina di 9 anni bloccata sulla neve per la paura sull' Etna Nord a Catania il salvataggio della polizia

Una bambina di 9 anni è rimasta bloccata sulla neve a causa della paura sull'Etna Nord a Catania. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per soccorrerla e portarla in salvo. La scena si è verificata in una zona frequentata dai visitatori durante le escursioni sul vulcano. Nessun altro dettaglio sulla sua condizione è stato comunicato.

Una bambina di 9 anni è stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato dopo essere rimasta bloccata sulla neve a causa della paura, durante una giornata sugli impianti sciistici dell’Etna Nord, a Catania. L’intervento dei poliziotti, richiesto dai genitori, ha permesso di riportare la piccola in sicurezza e di restituirle il sorriso. Bambina soccorsa sulla neve a Catania Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato la vicenda si è svolta presso gli impianti sciistici di Piano Provenzana, nel versante Etna Nord, dove la Questura di Catania garantisce da settimane un servizio di prevenzione e soccorso per la sicurezza di sciatori e snowboarder. 🔗 Leggi su Virgilio.it

