Una bambina di 9 anni è rimasta bloccata sulla neve a causa della paura sull'Etna Nord a Catania. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per soccorrerla e portarla in salvo. La scena si è verificata in una zona frequentata dai visitatori durante le escursioni sul vulcano. Nessun altro dettaglio sulla sua condizione è stato comunicato.

Una bambina di 9 anni è stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato dopo essere rimasta bloccata sulla neve a causa della paura, durante una giornata sugli impianti sciistici dell’Etna Nord, a Catania. L’intervento dei poliziotti, richiesto dai genitori, ha permesso di riportare la piccola in sicurezza e di restituirle il sorriso. Bambina soccorsa sulla neve a Catania Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato la vicenda si è svolta presso gli impianti sciistici di Piano Provenzana, nel versante Etna Nord, dove la Questura di Catania garantisce da settimane un servizio di prevenzione e soccorso per la sicurezza di sciatori e snowboarder. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambina di 9 anni bloccata sulla neve per la paura sull'Etna Nord a Catania, il salvataggio della polizia

Bufera di neve sull’Etna, famiglia di turisti svizzeri salvata dopo ore in auto. Tra loro una bambina di 4 anniSono stati sorpresi da una violenta bufera di neve mentre si stavano recando nel rifugio sull’Etna.

Etna, piccola sciatrice soccorsa dalla polizia: era rimasta bloccata sulla pistaUna vicenda a lieto fine quella che ha visto protagonista una bimba che, impaurita, è rimasta bloccata sulla neve senza riuscire a proseguire in...

Approfondimenti e contenuti su Bambina di.

Temi più discussi: Cede la ringhiera del terrazzo a scuola, grave bimbo di 9 anni; Prato, bambina di tre anni muore investita da un’auto nella strada sotto casa; Incidente tra bus e auto nel centro di Torino: cinque feriti, tra cui due bambini; Bimba di 2 anni morta a Bordighera, il criminologo Puppo: Nessuna traccia visibile di sangue sui suoi vestiti.

Bambina di 9 anni bloccata sulla neve per la paura sull'Etna Nord a Catania, il salvataggio della poliziaUna bambina di 9 anni è stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato dopo essere rimasta bloccata sulla neve a causa della paura, durante una giornata sugli impianti sciistici dell’Etna Nord, a ... virgilio.it

Etna, bimba di 9 anni bloccata dalla paura sulla neve: poliziotto la prende in braccio e la porta a valleMomenti di paura a Piano Provenzana, sull’Etna Nord, dove una bambina di 9 anni è rimasta bloccata sugli sci per la paura di scendere. Decisivo l’intervento degli agenti del nucleo sciatori della Poli ... corrieretneo.it

ETNA, BAMBINA BLOCCATA SULLA NEVE AIUTATA DALLA POLIZIA (Di Leo Sorrentino) Una giornata sulla neve si è trasformata in un momento di paura per una bambina di 9 anni, rimasta bloccata sugli sci senza riuscire più a proseguire lungo la pista. La - facebook.com facebook

Bambina di 7 anni cade da seggiovia, salvata da neve fresca. Illesa dopo volo di circa tre metri in un impianto del Lecchese #ANSA x.com