Vittime del terrorismo Valditara | la scuola onora coloro che hanno perso la vita per mano della violenza e dell’odio
Il 9 maggio si celebra in Italia il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice. In occasione di questa ricorrenza, il ministro dell’istruzione ha espresso il suo riconoscimento nei confronti di coloro che hanno perso la vita a causa della violenza e dell’odio. La giornata intende ricordare le persone colpite da atti terroristici che hanno segnato la storia del paese.
Il 9 maggio si celebra in Italia il "Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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