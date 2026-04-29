Il ministro dell’istruzione ha commentato la perdita di 26 milioni di euro di fondi PNRR destinati alla scuola di una città del Sud, definendola una situazione grave. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di considerare la scuola come una seconda casa, paragonando gli insegnanti a figure genitoriali che accompagnano gli studenti nel loro percorso di crescita. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della perdita o sui responsabili.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La scuola deve diventare un po’ la seconda casa, e gli insegnanti sono come dei vostri genitori che vi accolgono e vi guidano nel percorso di vita, e voi dovete voler bene ai vostri insegnanti e ai vostri genitori, perché sono dei maestri di vita”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si è rivolto ai piccoli studenti dell’istituto Giannone-De Amicis di Caserta, che lo hanno accolto urlando “ministro ti voglio bene”. Parole che hanno fortemente commosso Valditara. “ Sentire le parole di affetto che mi sono state rivolte da tante bambine e tanti bambini, da tanti ragazze e ragazzi, è qualche cosa di impagabile e di bellissimo”, ha detto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Valditara: “Grave che Caserta abbia perso 26mln fondi Pnrr per la scuola”

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