Vittime del terrorismo Modena ha reso omaggio ad Aldo Moro e Marco Biagi

Da modenatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di sabato 9 maggio, Modena ha commemorato le vittime del terrorismo e delle stragi, dedicando un momento di memoria ad Aldo Moro e Marco Biagi. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La città ha deciso di ricordare pubblicamente due figure che sono state uccise in atti di violenza politica.

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Oggi, sabato 9 maggio, nel "Giorno dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi", Modena ha reso omaggio ad Aldo Moro e Marco Biagi.Partecipando alla commemorazione della mattinata, il sindaco Massimo Mezzetti ha invitato a tenere unite le date della giornata dedicata alle.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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