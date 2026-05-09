Vittime del terrorismo Modena ha reso omaggio ad Aldo Moro e Marco Biagi

Nella giornata di sabato 9 maggio, Modena ha commemorato le vittime del terrorismo e delle stragi, dedicando un momento di memoria ad Aldo Moro e Marco Biagi. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La città ha deciso di ricordare pubblicamente due figure che sono state uccise in atti di violenza politica.

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