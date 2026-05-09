Giornata vittime terrorismo | Mattarella depone corona di fiori sotto lapide Aldo Moro
In occasione del quarantottesimo anniversario dell’uccisione di un importante statista, il presidente della Repubblica ha deposto questa mattina una corona di fiori in via Caetani a Roma, sotto la lapide dedicata alla memoria di Aldo Moro. La cerimonia si è svolta in una giornata dedicata alle vittime del terrorismo.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto questa mattina una corona di fiori in via Caetani a Roma, sotto la lapide dedicata ad Aldo Moro, in occasione del quarantottesimo anniversario dell’uccisione dello statista. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
Mattarella depone una corona alla lapide di Aldo Moro in via Caetani per 40 anni dall'uccisione
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