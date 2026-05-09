A Viterbo, un'indagine ha portato alla luce un buco di circa 3 milioni di euro nei pagamenti degli affitti di trenta locali commerciali, con un'assenza di riscossione che si protrae da vent'anni. Sette funzionari pubblici sono stati iscritti nel registro degli indagati, ritenuti coinvolti nella gestione di un sistema di mancata riscossione dei canoni di locazione. Gli accertamenti continuano per chiarire le responsabilità.

? Punti chiave Come sono spariti i canoni di trenta locali commerciali per vent'anni?. Chi sono i sette funzionari coinvolti nel sistema di mancata riscossione?. Perché la denuncia politica ha scoperchiato questo buco di milioni?. Quanto denaro può ancora recuperare il Comune prima della prescrizione?.? In Breve Indagine della Guardia di Finanza durata 24 mesi su trenta locali commerciali.. Denuncia di Marco Bruzziches ha innescato i controlli per ammanchi di 400mila euro.. Recupero legale limitato a 1,2 milioni di euro per periodo 2012-2021.. Gestione degli affitti sotto esame per mancanze documentali dal 2004 al 2024.. Sette funzionari pubblici sono stati raggiunti dall’invito a dedurre della Procura della Corte dei Conti per un presunto danno erariale di 3 milioni di euro a Viterbo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, buco di 3 milioni negli affitti: 7 funzionari nel mirino

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