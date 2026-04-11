La Nazionale italiana si trova in difficoltà a causa di una crisi che coinvolge aspetti sportivi ed economici, con un calo delle sponsorizzazioni che ha portato a un buco di 30 milioni nel budget della Federazione. La situazione si riflette su vari fronti, evidenziando problemi che vanno oltre i risultati sportivi e interessano direttamente le finanze dell’organizzazione. Per ora, nessuna soluzione immediata sembra all’orizzonte.

La Nazionale italiana affronta una crisi multidimensionale che va ben oltre il campo di gioco, con conseguenze economiche pesanti che colpiscono il bilancio della Federazione. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, sancita dal risultato ottenuto a Zenica contro la Bosnia, il brand azzurro subisce un immediato deprezzamento commerciale, perdendo partner storici e vedendo ridursi drasticamente i flussi finanziari derivanti dalle sponsorizzazioni. Un buco di trenta milioni tra tagli contrattua . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzurri nel baratro: crisi sportiva e buco di 30 milioni negli sponsor

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