Apple ha annunciato l’implementazione dell’esperienza dettagliata di Napoli su Mappe, una funzione finora disponibile in 37 città in tutto il mondo, tra cui Londra, Singapore e New York. Questa novità permette a utenti e visitatori di esplorare la città attraverso viste di parabrezza, punti 3D e segnaletica stradale. La funzione si integra con le mappe digitali, offrendo un’immagine più precisa e completa dell’ambiente urbano.

È ufficiale: Mappe ha introdotto l'esperienza dettagliata della città per Napoli. Sono solo 37 le città in tutto il mondo - tra cui Londra, Singapore e New York - per cui è attiva questa funzione che permette a residenti e visitatori di esplorare meglio la città grazie alla presenza di punti di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Una raccolta di contenuti

Si parla di: Vista parabrezza, punti 3D e segnaletica: per Apple Napoli in Mappe come new York e Singapore; Apple Mappe si aggiorna in Italia: arrivano le città dettagliate in 3D per Roma e Napoli.

Apple Mappe si aggiorna in Italia: arrivano le città dettagliate in 3D per Roma e NapoliApple porta l’esperienza dettagliata della città su Mappe per Roma e Napoli con monumenti 3D, navigazione avanzata e strade più realistiche. telefonino.net