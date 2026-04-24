Apple Mappe ora include la guida immersiva ai 22 circuiti ufficiali della Formula 1 del 2026, con alcune eccezioni. La mappa non mostra i tracciati di Bahrein e Arabia Saudita, a causa delle tensioni geopolitiche nella regione. La funzione permette di esplorare i circuiti in modo dettagliato, offrendo un'esperienza visiva più coinvolgente per gli appassionati di corse. La novità si inserisce in un aggiornamento più ampio delle mappe digitali di Apple.

? Cosa sapere Apple integra i 22 circuiti della Formula 1 2026 su Apple Mappe.. La guida esclude Bahrein e Arabia Saudita per le tensioni geopolitiche in zona.. Apple integra la Formula 1 nel proprio ecosistema digitale con una nuova guida su Mappe che presenta i 22 tracciati del mondiale 2026, puntando a un coinvolgimento totale degli appassionati tramite visualizzazioni immersive. La strategia di Cupertino si muove lungo un binario preciso: offrire una copertura completa della massima serie automobilistica. Dopo aver iniziato la trasmissione in diretta sulla propria piattaforma di streaming, l’azienda ha deciso di estendere l’esperienza digitale attraverso Apple Mappe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 su Apple Mappe: la guida immersiva ai 22 circuiti del 2026

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