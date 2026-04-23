Basket giovanile La Vis under 17 sempre più lanciata in vetta al girone

Nella seconda giornata di ritorno della fase interregionale, la squadra under 17 di basket ha affrontato il Novipiù Campus. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno dominato l’incontro. La squadra locale, invece, ha cercato di reagire ma non è riuscita a invertire il risultato. La classifica del girone vede ora la Vis under 17 sempre più in vetta.

Nella seconda giornata di ritorno della fase interregionale, la Bondi under 17 di Eccellenza di coach Santi accoglie il Novipiù Campus, in una partita che si avvia nel segno degli ospiti. I piemontesi sfruttano tutti gli errori di difesa e di concentrazione dei vissini, che tuttavia restano in scia segnando 21 punti a fronte dei 23 avversari. La gara si complica per i biancazzurri nel secondo quarto, perché anche nella metà campo offensiva qualcosa si blocca e il Campus allunga sul 34-42, toccando addirittura la doppia cifra di vantaggio nella ripresa. A metà del terzo periodo la Bondi finalmente si accende e riesce a giocare di velocità: aumentano intensità e attenzione in difesa, e gli estensi accorciano sul 60-61 (30’).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. La Vis under 17 sempre più lanciata in vetta al girone Final Four Under 17 Eccellenza - Semifinali Notizie correlate Basket giovanile. Quarto posto a Piombino per la Vis under 17 di SantiNell’U17 Eccellenza, chiude con due vittorie e tre sconfitte con avversarie di grandissima qualità la Bondi di coach Santi alla Coppa Carnevale di... Basket giovanile. Colpo Vis con l’under 17 di Santi. Battuta anche la Virtus BolognaUna vittoria importantissima per la Bondi Vis under 17 di coach Santi, che tra le mura amiche e davanti al pubblico delle grandi occasioni supera la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Superfinal Eybl U20 a Reggio, Rens United domina e porta il titolo negli Stati Uniti · ilreggino.it; Bondi Vis 2008 Ferrara, tanti successi nella settimana dei biancazzurri; Giovanili 4 Torri, U17 Gold e U19 Regionale al Trofeo Emilia-Romagna; Trapani Shark: esclusa anche l’Under 17, il club attacca la Federazione Italiana Pallacanestro. Basket giovanile. La Vis under 17 sempre più lanciata in vetta al gironeNella seconda giornata di ritorno della fase interregionale, la Bondi under 17 di Eccellenza di coach Santi accoglie il ... msn.com MANDURIA - Basket, la Vis Nova Messapica Manduria chiude il campionato di Divisione Regionale 3 con una vittoriaCoach Antermite: «È stato un campionato per noi non semplice, ma utilissimo per far partire una programmazione a medio e lungo termine per la prima squadra» Si chiude con una vittoria il campionato di ... manduriaoggi.it BASKET GIOVANILE - L'ultimo turno delle giovanili Unieuro Forlì regala emozioni forti, tra una maratona vinta dopo tre supplementari e qualche battuta d’arresto che non cancella i segnali positivi - facebook.com facebook