Sella Cento la protesta | Società immobile | L’allenatore non ha più in mano la squadra

A Sella Cento, i tifosi hanno protestato contro la società definendola immobile e criticando l’allenatore, accusato di aver perso il controllo della squadra. La contestazione è seguita alla sconfitta casalinga contro Mestre e ai fischi rivolti alla squadra alla fine della partita. L’evento si è svolto nella tarda serata, con i presenti che hanno espresso il loro disappunto in modo deciso.

Dopo la debacle interna contro Mestre, i fischi e la contestazione a fine partita, nella tarda serata di domenica è arrivato anche un comunicato del settore Zimmer, il cuore del tifo biancorosso, in cui i sostenitori centesi chiedono alla società maggiore chiarezza e trasparenza, visto che nelle ultime 17 partite sono arrivate 14 sconfitte. Nel comunicato i tifosi sostengono che la situazione sia diventata insostenibile: "Il coach non ha più in mano la squadra, i giocatori non lo seguono e alcuni sembra abbiano la testa altrove. Inoltre sembra che non bastino tutte queste sconfitte a svegliare dal torpore una società fin troppo silenziosa sulla situazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella Cento, la protesta: "Società immobile": "L'allenatore non ha più in mano la squadra"