Nella serata di ieri, poco prima delle 23.15, un incidente si è verificato in via di Sanguineto a Montepulciano, coinvolgendo due vetture in un frontale. L’impatto ha causato la morte di un uomo di 31 anni e il ferimento di un’altra persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi.

MONTEPULCIANO – Un’altra tragica notte sulle strade del senese. Il bilancio di un violento scontro frontale tra due autovetture, avvenuto intorno alle 23,15 di ieri (8 maggio) in via di Sanguineto a Montepulciano, è di un morto e un ferito. A perdere la vita è stato un uomo di 31 anni, per il quale ogni tentativo di soccorso è risultato purtroppo vano. La macchina dei soccorsi della Asl Toscana Sud Est si è attivata immediatamente con uno spiegamento massiccio di mezzi: sul posto sono intervenute l’ambulanza India della Misericordia di Sinalunga, la Pubblica Assistenza di Chiusi e l’automedica della Misericordia di Rapolano Terme. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso 2 per un eventuale trasferimento d’urgenza, ma il decesso del trentunenne è stato constatato direttamente sul luogo del sinistro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Violento frontale fra due auto a Montepulciano: muore un uomo di 31 anni

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