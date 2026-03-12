Violento frontale tra due auto | muore un 38enne in Abruzzo FOTO

Un incidente mortale si è verificato giovedì 12 marzo sulla strada statale 80 Variante di Teramo (Lotto zero), coinvolgendo due automobili. Un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo un violento scontro frontale tra i due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il conducente coinvolto. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Un incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 12 marzo sulla strada statale 80 Variante di Teramo (Lotto zero) e ha visto coinvolte due automobili. La vittima è un uomo di 38 anni, deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Lo scontro è avvenuto frontalmente tra una Fiat Punto e una Ford Fiesta poco dopo le 13:15 al Km 4+500 della Variante, nei pressi di un distributore di carburanti. Sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco di Teramo. Il conducente della Punto è deceduto dopo il violento impatto, mentre il ragazzo 20enne alla guida della Fiesta è rimasto ferito. Quest'ultimo è stato soccorso ed... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

