Violenta contestazione dei tifosi fuori dallo stadio Adriatico con lancio di pietre e fumogeni VIDEO
Dopo la partita tra Pescara e Spezia, finita 1-1 e che ha determinato la retrocessione dei padroni di casa in Serie C, si sono verificati scontri tra tifosi fuori dallo stadio Adriatico. Durante la contestazione, alcuni supporter hanno lanciato pietre e fumogeni, creando momenti di forte tensione. La situazione si è protratta per alcuni minuti, coinvolgendo anche le forze dell’ordine presenti sul posto.
Momenti di tensione al termine della partita fra Pescara e Spezia finita 1-1 e che condanna i biancazzurri alla retrocessione in serie C. Come riporta Ansa, nella parte finale del match all'Adriatico, cori della curva nord contro il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e fischi per Lorenzo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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