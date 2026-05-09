Violenta contestazione dei tifosi fuori dallo stadio Adriatico con lancio di pietre e fumogeni VIDEO

Dopo la partita tra Pescara e Spezia, finita 1-1 e che ha determinato la retrocessione dei padroni di casa in Serie C, si sono verificati scontri tra tifosi fuori dallo stadio Adriatico. Durante la contestazione, alcuni supporter hanno lanciato pietre e fumogeni, creando momenti di forte tensione. La situazione si è protratta per alcuni minuti, coinvolgendo anche le forze dell’ordine presenti sul posto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui