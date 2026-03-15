Ieri a Cattolica si sono verificati tafferugli tra gruppi di tifosi prima della partita tra Vismara e Fano, disputata allo stadio ’Calbi’ in campo neutro per il campionato di Promozione. Durante gli scontri, una persona è rimasta ferita e circa dieci tifosi sono stati contusi. L’episodio si è svolto sotto gli occhi di testimoni e ha causato momenti di grande tensione.

Pomeriggio ad altissima tensione quello di ieri a Cattolica, dove prima della partita Vismara-Fano, disputata in campo neutro allo stadio ’ Calbi ’ e valida per il campionato di Promozione, si sono verificati violenti tafferugli tra gruppi di tifosi. Gli scontri sono scoppiati poco prima dell’inizio della gara nelle aree esterne all’impianto sportivo, in particolare nel parcheggio e nelle zone di accesso allo stadio. Il bilancio finale è di un ferito, trasportato in pronto soccorso in codice verde, oltre ad alcuni contusi. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredire i sostenitori del Fano, arrivati per assistere alla partita, sarebbe stato un gruppo di una quarantina di persone, composto da tifosi riminesi e cattolichini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra tifosi fuori dallo stadio. Un ferito e una decina di contusi

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