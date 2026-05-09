Massese multata dopo la violenta contestazione Pagato a caro prezzo il comportamento dei tifosi

Una squadra di calcio è stata multata di mille euro dopo che i suoi tifosi hanno causato disordini al termine di una partita di playout contro un’altra squadra. La sanzione è stata applicata per responsabilità oggettiva, in relazione ai comportamenti violenti e alle contestazioni protestate all’uscita dal campo. La decisione è stata presa dalle autorità sportive, che hanno mantenuto un atteggiamento severo nei confronti di comportamenti ritenuti inappropriati.

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