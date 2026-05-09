Massese multata dopo la violenta contestazione Pagato a caro prezzo il comportamento dei tifosi
Una squadra di calcio è stata multata di mille euro dopo che i suoi tifosi hanno causato disordini al termine di una partita di playout contro un’altra squadra. La sanzione è stata applicata per responsabilità oggettiva, in relazione ai comportamenti violenti e alle contestazioni protestate all’uscita dal campo. La decisione è stata presa dalle autorità sportive, che hanno mantenuto un atteggiamento severo nei confronti di comportamenti ritenuti inappropriati.
Un’ammenda di mille euro. Tanto sono costati alla Massese, chiamata in causa per responsabilità oggettiva, i disordini causati dai suoi tifosi al termine dell’infausto playout contro la Larcianese. La motivazione è stata dettagliatamente spiegata nell’ultimo comunicato regionale: "Quale società oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori che, dopo il termine della gara, iniziavano una violenta contestazione fra cui, alcuni di loro in particolare, lanciavano verso le forze dell’ordine poste a presidio dell’ingresso degli spogliatoi con mezzi blindati, bottiglie e altri oggetti contundenti. Tale azione violenta...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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