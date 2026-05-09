La Chianti Lovers Week torna con una settimana ricca di degustazioni ed eventi, proseguendo il percorso avviato l’anno precedente. La manifestazione si svolge in diverse località della regione, coinvolgendo produttori, sommelier e appassionati di vino. Durante i sette giorni, vengono organizzate attività che includono assaggi di diverse annate e incontri con esperti del settore. La manifestazione si conclude con un evento finale in città.

ARezzo, 9 maggio 2026 – . Conclusa la manifestazione itinerante promossa dal Consorzio Vino Chianti tra le province di Firenze, Siena, Prato, Pistoia e Arezzo. Il presidente Busi: "Vincente la scelta di far vivere il vino come un'esperienza sui territori" Da Firenze a Siena, da Prato a Montespertoli, passando per Pistoia e Arezzo: una settimana di degustazioni, musica e incontri per (ri)portare il Chianti tra gli appassionati. Si è conclusa con un buon successo di pubblico la seconda edizione della Chianti Lovers Week, la manifestazione promossa dal Consorzio Vino Chianti in piazze, enoteche e spazi culturali della Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vino, sette giorni di degustazioni ed eventi: la Chianti Lovers Week bissa il successo dello scorso anno

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