Vino sette giorni di degustazioni ed eventi | la Chianti Lovers Week bissa il successo dello scorso anno
La Chianti Lovers Week torna con una settimana ricca di degustazioni ed eventi, proseguendo il percorso avviato l’anno precedente. La manifestazione si svolge in diverse località della regione, coinvolgendo produttori, sommelier e appassionati di vino. Durante i sette giorni, vengono organizzate attività che includono assaggi di diverse annate e incontri con esperti del settore. La manifestazione si conclude con un evento finale in città.
ARezzo, 9 maggio 2026 – . Conclusa la manifestazione itinerante promossa dal Consorzio Vino Chianti tra le province di Firenze, Siena, Prato, Pistoia e Arezzo. Il presidente Busi: "Vincente la scelta di far vivere il vino come un'esperienza sui territori" Da Firenze a Siena, da Prato a Montespertoli, passando per Pistoia e Arezzo: una settimana di degustazioni, musica e incontri per (ri)portare il Chianti tra gli appassionati. Si è conclusa con un buon successo di pubblico la seconda edizione della Chianti Lovers Week, la manifestazione promossa dal Consorzio Vino Chianti in piazze, enoteche e spazi culturali della Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Chianti Lovers Week itinerante: Un viaggio nei nostri territori; È l'ora di Chianti Lovers Week: un calendario itinerante di eventi nelle principali città toscane; Chianti Lovers Week 2026; Chianti Lovers Week, percorsi chiantigiani tra città e territori.
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Da Firenze a Siena, da Prato a Montespertoli, da Pistoia e Arezzo: dal 3 al 9 maggio in programma degustazioni, concerti, visite al museo e passeggiate per la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Consorzio Vino Chianti bit.ly/chiantoloversf x.com