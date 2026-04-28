Dal 28 aprile al 5 maggio 2026, si svolge la Chianti Lovers Week, una serie di eventi dedicati agli amanti del vino e del paesaggio toscano. Durante questa settimana, vengono organizzate visite guidate ai vigneti, sessioni di degustazione e passeggiate nel territorio. Le iniziative sono aperte al pubblico e si svolgono in diverse aziende vinicole della zona, offrendo un'opportunità di conoscere più da vicino il processo di produzione e i territori di produzione.

Firenze, 28 aprile 2026 – Il vino diventa un’esperienza itinerante e aperta a tutti in occasione della Chianti Lovers Week, la manifestazione firmata dal Consorzio Vino Chianti che, alla sua seconda edizione, animerà la Toscana dal 3 al 9 maggio con un calendario diffuso di eventi tra piazze, enoteche, locali e luoghi del vivere quotidiano. Sotto la regia del Consorzio Vino Chianti, l’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le sottozone del Chianti e le organizzazioni del territorio, coinvolgendo produttori, ristoratori ed enoteche in un progetto condiviso. Da Firenze a Prato, da Siena a Montespertoli, passando per Pistoia e Arezzo, la settimana propone degustazioni, aperitivi, trekking nei vigneti e visite guidate, con l’obiettivo di raccontare in modo innovativo uno dei vini più iconici d’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trekking nei vigneti, visite guidate e degustazioni: tutti gli eventi firmati Chianti Lovers Week

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