Successo per il 43° Rally Città di Modena Antonio Rusce bissa il successo dello scorso anno

La 43ª edizione del Rally Città di Modena si è conclusa con la vittoria di Antonio Rusce, che ha bissato il successo ottenuto nello stesso evento l’anno precedente. La gara si è svolta nel fine settimana nella provincia di Modena, con il quartier generale a Maranello, coinvolgendo diversi equipaggi e percorsi lungo le strade della zona. Rusce ha conquistato il primo posto davanti agli altri partecipanti, portando a casa il trofeo.

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