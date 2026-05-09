Vinile 2026 | a Lanciano due serate dedicate a Modesto Della Porta e Ornella Vanoni
A Lanciano, il teatro Fenaroli ospiterà il 12 e il 13 maggio la rassegna intitolata “Vinile 2026”. Durante le due serate, verranno ricordati e celebrati artisti italiani, con spettacoli dedicati a Modesto Della Porta e Ornella Vanoni. L’evento si concentra sulla musica italiana, con un’attenzione particolare alla memoria e all’identità culturale degli interpreti. La manifestazione si svolge in un’atmosfera che unisce musica e ironia.
Due serate dedicate alla memoria, all’identità, all’ironia e alla grande musica italiana: si intitola “Vinile 2026”, la rassegna in programma al teatro Fenaroli il 12 e 13 maggio. L’iniziativa è promossa dall’associazione lancianese Emigranti abruzzesi nel mondo, con il patrocinio del Comune di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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