Vinile 2026 | a Lanciano due serate dedicate a Modesto Della Porta e Ornella Vanoni

A Lanciano, il teatro Fenaroli ospiterà il 12 e il 13 maggio la rassegna intitolata “Vinile 2026”. Durante le due serate, verranno ricordati e celebrati artisti italiani, con spettacoli dedicati a Modesto Della Porta e Ornella Vanoni. L’evento si concentra sulla musica italiana, con un’attenzione particolare alla memoria e all’identità culturale degli interpreti. La manifestazione si svolge in un’atmosfera che unisce musica e ironia.

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