ornella vanoni eterna il ricordo della nipote camilla ardenzi a sanremo 2026

Ornella Vanoni vive sul palco dell'Ariston: proprio così. Nella seconda serata di Sanremo 2026 è arrivato l'omaggio che tutti si aspettavano: l'artista, scomparsa il 21 novembre 2025, è stata ricordata dalla nipote Camilla Ardenzi. Tra i brani per omaggiare la nonna, la scelta non poteva che ricadere su Eternità: era il 1970 quando Ornella Vanoni insieme a I Camaleonti si presentarono alla ventesima edizione del Festival di Sanremo, dove si classificarono quarti. A distanza di 56 anni, su quel palco è arrivata Camilla, riprendendo quel filo rosso che non si spezzerà mai. Purtroppo, il momento - emozionante, indubbiamente - è stato rovinato in parte dall'orario in cui è andato in onda, ben oltre la mezzanotte. 🔗 Leggi su Dilei.it

