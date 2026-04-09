È stato annunciato un nuovo vinile numerato che celebra l’intenso sodalizio tra due icone della musica italiana, scomparsi entrambi a pochi mesi di distanza. Il progetto intitolato

"Per Sempre" è il progetto discografico in vinile che, con due celebri brani originali, rende omaggio a uno dei più iconici e intensi sodalizi della musica italiana, quello tra Ornella Vanoni e Gino Paoli, scomparsi entrambi a pochi mesi di distanza uno dall'altra. "Per sempre" è acquistabile in un arco di tempo limitato. Il vinile 12'' a 45 giri marble orange in edizione numerata è infatti disponibile in pre-order solo il 9 e 10 aprile sul Sony Music Store. Ornella Vanoni e Gino Paoli non solo hanno segnato un'epoca e fatto la storia della musica d'autore italiana, ma, con il loro incontro, hanno saputo fermare il tempo e trasformarlo in un "appuntamento senza fine". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Per Sempre" di Ornella Vanoni e Gino Paoli, vinile numerato da collezione

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Che cosa c'è - Ornella Vanoni e Gino Paoli (Radio Italia 2004)

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