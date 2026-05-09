Il ciclista danese, considerato uno dei principali favoriti per la vittoria, partecipa al Giro con un’unghia colorata. La scelta di questa particolare decorazione si collega a una campagna di sensibilizzazione promossa da un’associazione dedicata alla lotta contro una malattia. La sua partecipazione alla corsa avviene nel rispetto delle regole sportive, e la decorazione si può osservare chiaramente durante le tappe.

Jonas Vingegaard e i compagni di squadra della Visma-Lease a Bike hanno scelto di aprire il Giro d’Italia con un gesto semplice ma molto simbolico: un’unghia smaltata di rosso per sostenere Børns Vilkår, organizzazione danese impegnata contro la violenza fisica e psicologica sui minori. La campagna vuole richiamare l’attenzione sul fatto che molti bambini crescono in condizioni di insicurezza. Vingegaard ha sfruttato la visibilità del Giro per sensibilizzare sul tema, ricordando sui social che “un bambino su sei subisce abusi fisici o psicologici da parte dei suoi genitori” e sottolineando la necessità di proteggerli e garantire loro un’infanzia serena.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard, che smalto! Ecco perché corre il Giro con un'unghia colorata

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