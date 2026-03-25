Roma, 25 marzo 2026 – Per alcuni osservatori, la partecipazione di Jonas Vingegaard al Giro d’Italia solleva domande sulla sua motivazione, considerando la sua attenzione rivolta al Tour de France. Tuttavia, il corridore ha dichiarato di non essere interessato a questa interpretazione e ha chiarito che la scelta di correre nel Giro non dipende dalla possibilità di vincere o meno il Tour.

Roma, 25 marzo 2026 - Per qualche critico la presenza nel calendario di Jonas Vingegaard soltanto al e intorno al Tour de France ne è sempre stato il limite, soprattutto a livello di appeal mediatico: succede che poi il danese decida di aggiungere il Giro d'Italia 2026 al suo programma, con la speranza di completare la Tripla Corona prima dell'acerrimo rivale Tadej Pogacar, e per altri critici, magari gli stessi di prima, dietro a questa decisione c'è soltanto la paura, quasi una certezza, di non poter vincere neanche quest'anno la Grande Boucle. Il proverbiale cane che si morde la coda al quale prova a replicare proprio il diretto interessato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vingegaard non ci sta: "Io al Giro perché so di non vincere il Tour? Non è così"

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